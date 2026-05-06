Многие жители Омска на день останутся без воды

С 09:00 до 16:00 6 мая 2026 года омичи столкнутся с ограничениями в подаче холодной воды. Ремонтные работы будут проводиться по улице Краснознамённой.
В указанный период холодная вода будет подаваться на пониженном давлении следующим потребителям:
Улица Сибмисовская: дома 1, 1б, 9, 12, 14.
Улица Краснознамённая: дома 2, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10, 20, 21, 21а, 21б, 21 В, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25к1, 26, 26к1, 26к2, 26/3, 26к4.
Улица Завертяева: дома 9к15, 9к16, 9к17, 9к18, 9к19, 9к21, 9к22, 9к23, 9к25, 23к3, 23к4, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32к1, 32к3.
Посёлок Загородный: дома 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 52.
Улица 1‑я Просёлочная и улица 2‑я Просёлочная, в т. ч. дом 3 на ул. 2‑й Просёлочной.
Улица Смоленская: дом 5 и частный сектор.
Улица 40 лет Ракетных Войск: дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11/2, 17а, 19, 22, 23 и военный городок № 489.
Улица 1‑й Квартал: дома 2, 3, 4, 5, 6.
Улица Донецкая: дом 1.
Улица Каховская: дом 5.
Улица Стороженко: дома 21к1, 25к1, 25к3, 25к5, 25к7, 25к9, 25к11.
Улицы 1‑я-5‑я Кленовые: частный сектор.
Улица Новаторов: частный сектор.
Садоводческие территории: СТ «Загородное» (частный сектор); СТ «Лесной» (частный сектор); СНТ «им. Левина» (частный сектор); СНТ «Ранет» (частный сектор); СНТ «Керамик‑3» (частный сектор).
Посёлки: 1‑й Кирпичный; Степной; Загородный.
6 мая «Омский водоканал» проведёт ремонтные работы на водопроводе улицы Мельничная и Можайского.
Время проведения: с 10:00 до 21:00.
Без водоснабжения останутся:
дома на улице Мельничной (в т. ч. № 70, 76, 78, 80, 82, 84);
дома на улице Менжинского (в т. ч. № 1а, 1б, 2а, 3) и частный сектор по этой улице;
дома на 2‑й Кировской (в т. ч. № 11, 105, 107, 119, 121а, 123, 123а, 125) и на улицах 6‑й, 7‑й и 9‑й Кировских;
дома на улице Нефтебаза (в т. ч. № 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14);
дом № 22 на улице 9‑й Кировской;
дом № 58б на улице Перова и сама улица Перова;
дом № 1 на улице Можайского;
улицы 1‑й, 2‑й и 3‑й Курганские;
улицы 1‑й, 2‑й, 3‑й, 4‑й и 5‑й Русско-Полянские.
Также будут отключены водоразборные колонки:
на улице Мельничной (№ 80, 88);
на улице Менжинского (№ 12);
в районе пересечения 5‑й, 7‑й, 9‑й Кировских и Менжинского;
на улицах 1‑й, 2‑й и 3‑й Курганских.
Второй участок работ: улица Почтовая.
Время проведения: с 10:00 до 20:00.
Отключение затронет 10 административных зданий и 8 многоквартирных домов, в т. ч.:
на улице Почтовой (№ 4, 5, 6, 7, 27);
на улице Лермонтова (№ 20, 22, 32);
на улице Пушкина (№ 26, 30, 33, 35, 37);
на проспекте Карла Маркса (№ 3, 3/1);
на улице Сажинской (№ 26);
на улице Маршала Жукова (№ 34/6к1).
Для удобства жителей на время отключения будет организована подача питьевой воды: машина с водой будет стоять на улице Лермонтова, 24 — с 10:00 и до завершения работ.