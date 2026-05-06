В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер слышны взрывы

В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер на юго-западе страны были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По данным телеканала, взрывы также были зафиксированы на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Информация о происхождении и характере инцидентов на данный момент не приводится.
Ранее военные США нанесли удары по иранским катерам в Ормузском проливе с помощью вертолетов. В атаках были задействованы воздушные суда Sea Hawk и AH-64 Apache. По данным ВС США, катера угрожали гражданскому судоходству.
Как писал KP.RU, иранские военные за последние дни нанесли 16 ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Действия ВС Ирана были направлены на ликвидацию особо ценных сооружений.