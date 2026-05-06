В Иркутске в День Победы введут особые ограничения

— Под запрет попали крупногабаритные предметы, большие рюкзаки и чемоданы. Не пустят с пиротехникой, воздушными шарами, фонариками и термосами. Травматическое оружие, колющие и режущие предметы тоже придется оставить дома. Профессиональную фото- и видеотехнику разрешат проносить только аккредитованным журналистам. Также полиция советует не брать с собой портативные зарядные устройства, внешние аккумуляторы, парфюм и вейпы. Беспилотники запускать запрещено категорически, — говорится в сообщении администрации.