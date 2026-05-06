В ОП предложили изменить систему оплаты больничных многодетным родителям

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Выплату больничных многодетным родителям необходимо полностью осуществлять из средств Социального фонда России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Сейчас по закону первые три дня заболевшему сотруднику оплачивает работодатель, а последующие дни — социальный фонд. Я считаю, что для многодетных родителей все больничные листы необходимо оплачивать из средств социального фонда с первого дня», — сказал Рыбальченко.
Он отметил, что такая мера позволит снизить нагрузку на работодателей и одновременно поддержать многодетных сотрудников.
«Подобный подход повысит конкурентоспособность многодетных родителей на рынке труда, поскольку в многодетной семье риски заболеть всегда выше, особенно у мам», — добавил Рыбальченко.
По его словам, среди многодетных родителей доля безработных выше, чем у родителей с одним или двумя детьми. Эксперт подчеркнул, что мера, в которой больничные листы будут оплачиваться из средств социального фонда, повысит привлекательность многодетных сотрудников у работодателя.