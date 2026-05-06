В России может появиться алиментный фонд: подробности

Лидер парти СРЗП Сергей Миронов предложил создать в России алиментный фонд. Тогда государство смогло бы закрывать долги неплательщиков перед получателями алиментов.
«Нужно создать специальный Алиментный фонд, из которого государство без задержек погашает долги, а потом уже разбирается с неплательщиками. Ищет их, проверяет доходы, взыскивает долги, да еще и с процентами», — пояснил Миронов для РИА Новости.
По мнению депутата, создание фонда сделает процесс взыскания алиментов более быстрым и эффективным.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой доработать систему алиментов в России. Так, предлагалось упростить розыск должников и ввести проактивные выплаты. Кроме этого, в Счетной палате предложили искать автомобили должников по алиментам через камеры ГИБДД.