В посёлке Хор отца-водителя наказали рублём за урок вождения

В посёлке Хор района имени Лазо Хабаровского края мужчина решил обучить дочь вождению и попал на крупный штраф. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции, отец передал руль несовершеннолетней 2009 года рождения, чтобы «научить её водить». Взрослый находился на пассажирском сидении и, как ему казалось, контролировал ситуацию. Для закона это оказалось передачей управления лицу, заведомо не имеющему права управления.
На саму девушку составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление без прав) и ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки). Отца привлекли по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему права. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 000 рублей.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что лучший способ помочь ребёнку стать водителем — вовремя записать его в автошколу. Своё мастерство стоит показывать личным примером, сидя на водительском месте, а не передавая руль подростку на дороге общего пользования.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru