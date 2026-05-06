Допрос свидетелей начался по делу сына «крабового короля» во Владивостоке

Фрунзенский районный суд Владивостока продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении сына так называемого «крабового короля». Процесс перешёл на следующую стадию — допрос свидетелей, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Бывший владелец дальневосточных рыбодобывающих компаний Александр Кан участвовал в преступной схеме по контрабанде крабов.
«Так, в заседаниях, проведенных 04.05.2026 и 05.05.2026 под председательством судьи Маслакова Е. П., с использованием системы видео-конференц-связи при содействии Южно-Сахалинского городского суда осуществлен допрос свидетеля с частичным оглашением показаний, данных лицом в ходе предварительного расследования», — говорится в информационном сообщении.
Разбирательство по делу Кана младшего отложено на 12 мая. Дальневосточный предприниматель, как и его отец, на заседания суда не являлись. Так вышло, что старший, по заявлению стороны защиты, умер, а младший находится за рубежом, и вернуть его в Россию довольно-таки непросто на данный момент, ведь некоторое время назад Интерпол снял его с международного розыска. Поэтому рассмотрение дела и в этот раз проходит заочно.
Прокуратуре не хватило двух дней, чтобы зачитать все обвинения младшему Кану.
Сына «крабового короля» судят во Владивостоке заочно, так как с 2018 года он находится за пределами страны.
Напомним, что на зачитывание обвинений младшему Кану ушло несколько дней. Ему вменяют контрабанду краба (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194), а также участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210). По версии следствия, сын «крабового короля» организовал подготовку и подписание фиктивных контрактов на продажу краба за рубежом по заниженным ценам, а также контролировал финансовые операции компании, добычу товара и оформление необходимых документов для его продажи за границу.
Дело Александра Кана поступило в суд Владивостока в конце января 2026 года. Дата первого заседания была назначена на 5 февраля, процесс предварительного слушания проходил в закрытом режиме. Учитывая то, что судебный процесс в отношении старшего Кана длился несколько лет, рассчитывать на скорое оглашение приговора в этом деле пока не приходится.