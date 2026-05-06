45-летнюю пациентку с инсультом спасли в Приморье

Во Владивостоке бригада скорой помощи спасла 45-летнюю женщину после острого нарушения мозгового кровообращения. Срочный вызов поступил 7 апреля в 8:40 из инфекционной больницы, где пациентке внезапно стало плохо. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Коллеги рассказали, что после завтрака женщину вырвало, она потеряла сознание. Ей сразу придали боковое положение и очистили ротоглотку. На Эгершельд через 18 минут прибыла бригада подстанции «Центральная» — врач анестезиолог-реаниматолог Савелий Крутиков и медицинская сестра Ксения Нагибко.
«После обследования специалисты выставили диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения. Пациентке оказали помощь и без промедления повезли в региональный сосудистый центр Краевой клинической больницы № 1», — рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».
В стационаре женщине провели экстренное вмешательство. После курса реабилитации ее выписали с выздоровлением. В медучреждении отметили слаженную работу всех служб, благодаря которой удалось сохранить жизнь пациентке.