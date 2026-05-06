В Комсомольске-на-Амуре прошел мотопробег в честь Дня Победы

В городе Юности байкеры почтили память павших и напомнили о цене мира.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре состоялся мотопробег, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Организатором выступила Ассоциация совета ветеранов СВО при поддержке Госавтоинспекции и администрации города. В патриотической акции приняли участие байкеры, представители общественных организаций и неравнодушные жители. Колонна мотоциклистов, украшенная флагами России и Георгиевскими лентами, проследовала по центральным улицам к мемориальному комплексу «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину», а затем на Театральную площадь.

Участники мотопробега почтили память павших минутой молчания. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи и демонстрацию уважения к подвигу ветеранов. Госавтоинспекция обеспечила безопасность дорожного движения во время проведения акции. Подобные инициативы подчёркивают единство поколений и важность сохранения связи времён, напоминая о цене, заплаченной за мирное небо над головой.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru