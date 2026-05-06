Поддерживающие диалог с Россией евродепутаты находятся под давлением и сталкиваются с угрозами. Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Парламентарий объяснил, чем рискуют его коллеги, если не избегают общения с российской стороной. По словам Картайзера, им грозит исключение из партии, наказания партии и другие серьезные трудности.
«Заинтересованные коллеги могут столкнуться с негативными последствиями за участие в таких встречах… В настоящее время давление на депутатов Европарламента остается высоким», — сказал политик для РИА Новости.
Ранее европейский парламентарий прилетел в Москву. Поездку он объяснил желанием наглядно доказать, что шанс на восстановление дружбы между западноевропейскими странами и Россией еще есть.
При этом в Европе заявили об опасениях из-за возможности России открыть «окно возможностей» для проверки Запада на прочность.