Синоптик Макарова: Половина территории РФ еще покрыта снегом

Снег лежит примерно на половине территории России. Самые большие сугробы — в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
Она уточнила, что на Курском полуострове высота снежного покрова достигает пяти сантиметров.
«От 1 до 10 сантиметров — на севере Коми и в Ненецком автономном округе, но местами до 12−15 сантиметров», — добавила собеседница агентства.
Больше всего снега в Туруханском районе Красноярского края: от 10 до 30 сантиметров, местами — до 75 сантиметров.
На Таймыре есть места, где сохраняется высокий снежный покров — сугробы достигают метра. Похожая ситуация в двух районах Камчатки — Начиках и Пущино.
Под снегом до сих пор находятся Чукотка и Магаданская область.
А в центре Якутии появились бесснежные пространства, сообщила Макарова.