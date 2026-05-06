Мэрия Красноярска ищет здание для полицейского участка за 10 млн рублей

В Красноярске ищут нежилое помещение или здание для размещения участкового пункта полиции в Советском районе. Информация о тендере появилась на ЕИС «Закупки».
Начальная цена контракта составляет 10,36 млн рублей. Помещение планируют приобрести в муниципальную собственность за счет средств городского бюджета. По условиям тендера, объект должен находиться в Советском районе в границах территории, определенной заказчиком. Площадь помещения должна быть не менее 65 кв. м.
Заявки от участников принимают до 13 мая 2026 года. В этот же день должна пройти процедура подачи ценовых предложений. Подведение итогов запланировано на 15 мая. Контракт начнут исполнять с даты его заключения. Завершить его необходимо до 30 декабря 2026 года.
К участникам предъявили требование о наличии права собственности на недвижимость или полномочий от собственника. Это нужно для последующей регистрации перехода права собственности к муниципалитету.