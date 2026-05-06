Комсомольские школьники разработали интерактивный каталог о народах Приамурья

Команда шестиклассников школы № 16 Комсомольска-на-Амуре под руководством советника директора по воспитанию Марии Хромовой вышла в финал всероссийского этапа конкурса социальных проектов «Я — гражданин России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на региональном этапе их работа «Хранители Приамурья», посвященная культуре коренных малочисленных народов региона, заняла первое место.
В музее, который располагается в коридоре школы, в прошлом году создали диораму о природе и коренных малочисленных народах Дальнего Востока, проживающих на территории Хабаровского края. Было принято дополнить музей интерактивным каталогом.
— Прежде, чем начать работу над проектом, ученики провели опрос среди школьников и выяснили, что познания о культуре и традициях нанайского народа крайне скудны. Мы решили это исправить, — рассказала руководитель проекта Мария Хромова.
Школьники кропотливо собирали информацию о восьми народностях Хабаровского края, изучали их быт, обычаи, национальную кухню. По итогам исследования создали интерактивный каталог. Для того, чтобы посмотреть материалы каталога, достаточно перейти по QR-кодам, размещенным рядом с диорамой в школьном музее.
— Для школьников проект стал настоящим открытием. Многие даже не представляли, сколько интересных народов со самобытной культурой живёт на территории края. Теперь их кругозор значительно расширился — они сами это признают. А после победы на региональном этапе конкурса «Я — гражданин России» ребята испытали искреннюю гордость за свой край и за ту работу по изучению малой родины, которую они проделали, — поделилась Мария Хромова.
Работа над проектом будет продолжена. В планах — дополнить интерактивный каталог фото- и видео материалами, а также пособиями по изучению языков.