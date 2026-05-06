Названы самые опасные для ребенка места на даче

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Колодцы, накопители воды и выгребные ямы — максимально опасные для ребенка места на дачных участках, отметила в разговоре с РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова.
«Колодцы, накопители воды и выгребные ямы — максимально опасные для ребенка места. Важно максимально исключить подобные опасные места на участке или сделать их недоступными для ребенка. Если такие зоны не контролировать, то игры детей рядом с ними могут закончиться трагически», — рассказала собеседница агентства.
По словам Абрамовой, если опасные места на участке исключить нельзя, то родителям необходимо их максимально огородить, чтобы ребенок не мог в принципе подойти к потенциальной опасности.
«Мы не можем сказать ребенку один раз “не ходи” и быть уверенным, что он туда не пойдет. Поэтому взрослые всегда должны контролировать своих детей и не отпускать их из-под своего присмотра», — добавила инструктор.