В Хабаровском крае губернатор Демешин поставил жёсткие задачи к 9 Мая

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что подготовка к 9 Мая должна проходить без показухи. Он подчеркнул, что важны «только уважение, порядок и человеческое отношение к тем, кто подарил нам жизнь», сообщает МАХ канал Демешин.
Главное событие — парад на площади Ленина. В пеших колоннах пройдут около 2600 человек. По словам главы региона, «это не просто марш — это разговор поколений». Сейчас в крае проходит генеральная репетиция.
Особое внимание уделено акции «Бессмертный полк». Шествие пройдёт от улицы Пушкина до площади Славы. Демешин поддержал идею сопровождения колонны песнями военных лет и отметил, что «нужно, чтобы улицы гудели не музыкой из машин, а живым, настоящим голосом Памяти».
Главам муниципалитетов поручено лично посещать ветеранов. Губернатор подчеркнул, что важно «не отчитываться бумажками о проведённых акциях, а идти к ветеранам лично», чтобы на месте понять, какая помощь нужна.
Отдельная задача — привести в порядок памятники и воинские захоронения. Он заявил, что «ни одного заросшего обелиска быть не должно», подчеркнув, что это вопрос уважения к погибшим героям.
Также в праздничных мероприятиях должны быть представлены ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и семьи погибших военных. По словам Демешина, «они тоже наши герои и должны быть рядом в этот день — в строю Бессмертного полка, на концертах, в наших сердцах».