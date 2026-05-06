«Фарфоровые истории» из новосибирской библиотеки облетели весь мир

Она рассказывает «фарфоровые истории» — сегодняшняя про Виктора Драгунского (он работал рыжим клоуном в цирке на Цветном бульваре, вы знали?). Про любовь отца к сыну, без которых не случилось бы «Денискиных рассказов». Про маленькие чудеса — как в рассказе «Он живой и светится». И про то, как важно говорить друг с другом. Разговор отца с маленьким сыном — это статуэтка мастера Хуана Карлоса Ферри Эрреро, и это тоже маленькое чудо. Фарфор испанской фабрики не зря называют сказочным — прозрачные пастельные тона, мягкость линий.
Зритель (в данном случае я, мне повезло побывать на записи 21-й серии) сражен: сплав литературы и скульптуры, сжатый во времени, — такой заряд искусства бьет без промаха, прямо в душу. «А ведь будет еще и музыка!» — говорит Ирина Фомичева. Ответственный за музыку, съемки и монтаж — талантливый оператор, работник библиотеки Вадим Берендеев.
«Фарфоровые истории» полюбили — их смотрят по всему миру, от Тулы и Владикавказа до Берлина и Севильи. «Жду следующий выпуск!» — пишет Надежда Волконская из Парижа. «Вы прямо изобрели новый жанр», — удивляется новосибирец Геннадий Прашкевич, известный писатель-фантаст. «Надо бы перечитать Пушкина», — задумываются зрители…
А началось все десять лет назад, когда Ирина попросила у мужа в подарок статуэтку совы с книгами, этакий символ библиотекаря — присмотрела ее заранее в магазине. «Знал бы он, к чему это приведет, наверное, предпочел бы поругаться пару раз и не покупать», — улыбается. А привела эта сова к огромной коллекции — Ирина бросила считать на шестисотом экземпляре. Условие — чтобы в композиции была книга. Хоть в руках у героя, хоть в лапах. Кстати, статуэтка, которая «снимается» в серии про Драгунского, это условие нарушает. Книги нет, но Ирина пройти мимо не смогла: так идеально подходят фарфоровые отец с сыном к сюжету.
Ирина Фомичева — главный библиограф и, кажется, немного волшебница. «Книга и фарфор вместе творят магию», — говорит она. Фото: Нина Рузанова/ РГ.
Позже выяснилось, что рассказывать о книгах с помощью фарфоровых «проводников» — блестящая идея. Ирина не держит коллекцию дома, и в библиотеке тоже не запирает в шкафчиках. Дает потрогать. Даже детям. И пусть сердце чуть-чуть и замирает, виду коллекционер не подает. Ведь им интересно! Ведь они в восторге! А это главное. Съемки «Фарфоровых историй» начались в 2020-м — с «Алисы в Стране Чудес». В следующих сериях: Пушкин и Островский, Андерсен и Шварц, Чуковский и, конечно, Лев Николаевич Толстой — не зря же библиотека носит его имя. Целых две серии — про «Филипка» с фигуркой Ленинградского фарфорового завода и про «Войну и Мир», со скульптурной группой героев, созданных в ярославской мастерской майолики.
Собрание статуэток поделилось на тематические группы, которые гастролируют по библиотекам Новосибирска и даже других городов (например, Алиса, снявшаяся в первом выпуске, сейчас гостит в Барнауле). Есть читающие детям родители (59 мам и четверо пап), есть читающие внукам дедушки и бабушки общим числом 12. Есть множество читающих одиноких дев — невероятной красоты. Есть феи, гномы, драконы и даже читающие крокодилы. Ирина мечтает о выставочном зале, где можно было бы показать всю эту красоту одновременно. Но у районной библиотеки таких возможностей нет. «За стенкой у нас был магазин шуб, сейчас агентство недвижимости — нашелся бы добрый человек, дал бы нам это помещение, уж мы бы развернулись!» — полушутя мечтает главный библиограф.
К ним приехал Ревизор!
Коллекция книжных статуэток растет: фарфоровых ли, каменных или гипсовых. Чаще всего Ирина приобретает красоту работы мастеров — английских, испанских, итальянских, датских, российских — в интернете («только не спрашивайте, сколько это стоит»). А иногда появление нового экземпляра — это целая история, хоть и не фарфоровая. Например, новгородский скульптор Сергей Гаев сделал специально для библиотечной коллекции мальчика Онфима. Большая скульптура Онфима, который жил в 13 веке и очень любил писать, установлена в Великом Новгороде на месте, где впервые нашли берестяные грамоты. А маленькая фигурка радует сибиряков в ЦРБ имени Л. Н. Толстого. Еще одну фигурку с книгой в руке — Ревизора, или «библиотечного Оскара» — принес библиотеке сам проект «Фарфоровые истории», став одним из победителей конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в 2024 году.
Восемнадцать лет спустя.
«Российская газета» писала о семье Фомичевых в 2008 году, когда Ирина, ее супруг Анатолий и двое сыновей, Александр и Андрей, стали победителями всероссийского конкурса «Моя семейная библиотека». В собрании семьи тогда было больше тысячи томов.