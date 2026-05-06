«Фарфоровые истории» из новосибирской библиотеки облетели весь мир

А началось все десять лет назад, когда Ирина попросила у мужа в подарок статуэтку совы с книгами, этакий символ библиотекаря — присмотрела ее заранее в магазине. «Знал бы он, к чему это приведет, наверное, предпочел бы поругаться пару раз и не покупать», — улыбается. А привела эта сова к огромной коллекции — Ирина бросила считать на шестисотом экземпляре. Условие — чтобы в композиции была книга. Хоть в руках у героя, хоть в лапах. Кстати, статуэтка, которая «снимается» в серии про Драгунского, это условие нарушает. Книги нет, но Ирина пройти мимо не смогла: так идеально подходят фарфоровые отец с сыном к сюжету.