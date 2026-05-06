Взрывчатку для «Северных потоков» провезли через Польшу: предупрежденные пограничники не проверили украинцев

Польские пограничники не проверяли украинцев, подорвавших «Северные потоки».

Источник: Комсомольская правда

Польские пограничники не проверили багаж украинцев, причастных к подрыву газопроводов «Северный поток», что позволило провезти взрывчатые вещества. Такие утверждения содержатся в книге-расследовании журналиста Бояна Панчевски.

Журналист отмечает, что координатор операции с позывным «Генерал» заранее обеспечил беспрепятственный проезд группы, связавшись с ответственным пограничным офицером.

Согласно книге, дайверы перевозили гидрокостюмы и ребризеры общим весом около 40 килограммов. Участнице группы с позывным «Фрейя», не использовавшей ребризер, требовались десятки баллонов весом примерно по 10 килограммов каждый.

По словам Панчевски, у группы было не менее восьми баллонов со взрывчаткой, предназначенной для двух ниток газопровода. Каждый из них весил от 30 до 40 килограммов.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия собирается и дальше добиваться правды о подрывах «Северных потоков». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, никакие деструктивные шаги не смогут изменить позицию Москвы по этому вопросу.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше