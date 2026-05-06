Ко Дню Победы в Красноярске открылась уличная фотовыставка

Экспозиция называется «Этот день мы приближали, как могли».

Источник: Комсомольская правда

5 мая в сквере имени Дзержинского в Красноярске открылась уличная фотовыставка «Этот день мы приближали, как могли». Организатор экспозиции — агентство печати и массовых коммуникаций края. На выставке представлено порядка 50 работ. Каждая сопровождается описанием события, места и времени фотосъемки.

Основу экспозиции составляют снимки из архивов военной фотохроники ТАСС — документального летописца советской эпохи, хранилища исторической памяти. Также гости смогут увидеть фотографии красноярца Игоря Венюкова, фотокорреспондента газеты «Красноярский рабочий» и Степана Малобицкого. Имя этого мастера давно является символом визуальной летописи всего края. Его снимки военных лет запечатлели заводы, эвакуированных, детей, вставших к станкам вместо ушедших на фронт отцов и поднявших на своих плечах производство страны женщин.

Центральным элементом экспозиции служит метафорический железнодорожный мост как главная артерия войны, по которой уходили на фронт переполненные эшелоны.

Выставка проработает до конца мая.