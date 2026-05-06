Ко Дню Победы в Красноярске открылась уличная фотовыставка

Основу экспозиции составляют снимки из архивов военной фотохроники ТАСС — документального летописца советской эпохи, хранилища исторической памяти. Также гости смогут увидеть фотографии красноярца Игоря Венюкова, фотокорреспондента газеты «Красноярский рабочий» и Степана Малобицкого. Имя этого мастера давно является символом визуальной летописи всего края. Его снимки военных лет запечатлели заводы, эвакуированных, детей, вставших к станкам вместо ушедших на фронт отцов и поднявших на своих плечах производство страны женщин.