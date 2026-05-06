Эксперт Машаров: Работа 9 Мая должна оплачиваться в двойном размере

Сотрудники, привлекаемые к работе 9 Мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Об этом в среду, 6 мая, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ближайшие майские выходные продлятся с 9 по 11 число, но праздничным днем из них является только 9 Мая — День Победы.
— Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом, — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.
Оплата остальных дней зависит от графика работы. Если сотрудник трудится по стандартной пятидневке, то работа в выходной также должна компенсироваться двойной оплатой или отгулом.
Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в понедельник, 4 мая, выступил с инициативой сократить новогодние праздники в пользу майских.
Наличие праздничных дней в мае никак не повлияет на оклады по итогам месяца. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.