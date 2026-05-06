Стало известно, в какой сфере была самая высокая зарплата в феврале 2026 года

Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все виды выплат, включая премии и бонусы. В расчёт попадают доходы всех сотрудников без исключения, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады. По итогам февраля общероссийский средний показатель составил 103,9 тысячи рублей, что на 15 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период прошлого года.