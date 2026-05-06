Россиянам раскрыли тонкости расчета выплат по больничному

«Сумму выплат по больничному можно рассчитать по формуле: все доходы за два календарных года, облагаемые взносами, делятся на 730, затем умножаются на процент стажа и количество дней болезни. Стопроцентная выплата положена при стаже от 8 лет, 80% — при стаже от 5 до 8 лет, 60% — до 5 лет», — пояснил эксперт.