Эксперт Сафонов рассказал, какая пенсия ждет блогеров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит свыше 43 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей», — сказал Сафонов.
Эксперт уточнил, что есть блогеры-совместители, у которых пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. Однако в основном блогеры работают в режиме самозанятости или ИП, так как их доход в основном зависит от рекламы и продаж. Как правило, режим самозанятости не подразумевает делать обязательные отчисления в Соцфонд, однако повлиять на размер будущей пенсии блогеры могут, сказал Сафонов.
Если нет страхового стажа и пенсионных баллов, блогер может рассчитывать только на социальную пенсию, которая с 1 апреля 2026-го в РФ установлена в размере 9,4 тыс. рублей. Однако, чтобы получать страховую пенсию, необходимо делать страховые взносы в Соцфонд, подчеркнул эксперт.
Так, в 2026 году минимальная сумма взноса составляет около 71,5 тыс. рублей. За эту сумму начисляется 1 год страхового стажа и 1,09 ИПК. Если на протяжении 25 лет блогер будет ежегодно вносить эту сумму, то пенсия его составит 13,8 тыс. рублей, если на протяжении 15 лет — чуть более 12 тыс. рублей, отметил Сафонов.
Максимальный размер взносов в этом году составляет это 572,2 тыс. рублей. За 25 лет пенсия сформируется в размере 43,7 тыс. рублей, а за 15 лет — чуть выше 30 тыс. рублей, добавил эксперт.