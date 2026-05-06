Эксперт Сафонов рассказал, какая пенсия ждет блогеров

Ее максимальный размер, если блогеры будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит более 43 тыс. рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит свыше 43 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей», — сказал Сафонов.

Эксперт уточнил, что есть блогеры-совместители, у которых пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. Однако в основном блогеры работают в режиме самозанятости или ИП, так как их доход в основном зависит от рекламы и продаж. Как правило, режим самозанятости не подразумевает делать обязательные отчисления в Соцфонд, однако повлиять на размер будущей пенсии блогеры могут, сказал Сафонов.

Если нет страхового стажа и пенсионных баллов, блогер может рассчитывать только на социальную пенсию, которая с 1 апреля 2026-го в РФ установлена в размере 9,4 тыс. рублей. Однако, чтобы получать страховую пенсию, необходимо делать страховые взносы в Соцфонд, подчеркнул эксперт.

Так, в 2026 году минимальная сумма взноса составляет около 71,5 тыс. рублей. За эту сумму начисляется 1 год страхового стажа и 1,09 ИПК. Если на протяжении 25 лет блогер будет ежегодно вносить эту сумму, то пенсия его составит 13,8 тыс. рублей, если на протяжении 15 лет — чуть более 12 тыс. рублей, отметил Сафонов.

Максимальный размер взносов в этом году составляет это 572,2 тыс. рублей. За 25 лет пенсия сформируется в размере 43,7 тыс. рублей, а за 15 лет — чуть выше 30 тыс. рублей, добавил эксперт.