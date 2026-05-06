В Хабаровске суд наказал перевозчика 77 литров осетровой икры

В Хабаровске Краснофлотский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов, — сообщает суды Хабаровского края.
На скамье подсудимых оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. По данным суда, в конце 2025 года он приобрёл 154 пластиковых контейнера с икрой осетровых рыб общим объёмом 77 литров. Продукция относится к производным особо ценных видов, занесённых в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами.
Мужчина погрузил контейнеры в полуприцеп автомобиля в Южно-Сахалинске и направился в Москву. Однако в Хабаровске в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли партию икры.
В суде подсудимый полностью признал вину и согласился с предъявленным обвинением.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.