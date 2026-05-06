Угрозами в адрес парада в Москве на День Победы Владимир Зеленский обрекает себя на гибель. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале.
«Он [Зеленский] бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. Тогда русские больше не будут себя сдерживать», — сказал аналитик.
Джонсон добавил, что подобные шаги означали бы пересечение определенной черты со стороны Зеленского.
Напомним, Минобороны РФ объявило перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Данное решение было принято верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным.
Российская сторона рассчитывают на то, что Украина поддержит инициативу. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
В Минобороны предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы российская армия может нанести ответные удары по центру Киева.