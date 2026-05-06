Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ сообщил о смерти актера Джонатана Тирстена

Скончался актер Джонатан Тирстен в возрасте 60 лет в Нью-Джерси, сообщает TMZ со ссылкой на брата артиста.

Скончался актер Джонатан Тирстен в возрасте 60 лет в Нью-Джерси, сообщает TMZ со ссылкой на брата артиста. По данным источника, он ушел из жизни у себя дома, обстоятельства и точная причина смерти на данный момент не установлены.

Американский актер Джонатан Тирстен, известный зрителям по роли Рикки Томаса в культовом слэшере «Спящий лагерь», был найден мертвым в своем доме в штате Нью-Джерси около недели назад. Информацию о его смерти подтвердил брат Уильям.

Причины произошедшего пока выясняются. Официальные данные о состоянии здоровья актера перед смертью не раскрываются.

Тирстен снимался не только в оригинальной картине, но и участвовал в двух продолжениях франшизы — «Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4». Помимо работы в хоррор-серии, он сыграл роль маньяка в фильме «Идеальный дом», за которую был отмечен наградами как лучший актер.

Читайте также: В США почти 200 тысяч мертвецов получают талоны на еду.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше