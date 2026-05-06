TMZ сообщил о смерти актера Джонатана Тирстена

Скончался актер Джонатан Тирстен в возрасте 60 лет в Нью-Джерси, сообщает TMZ со ссылкой на брата артиста. По данным источника, он ушел из жизни у себя дома, обстоятельства и точная причина смерти на данный момент не установлены.
Американский актер Джонатан Тирстен, известный зрителям по роли Рикки Томаса в культовом слэшере «Спящий лагерь», был найден мертвым в своем доме в штате Нью-Джерси около недели назад. Информацию о его смерти подтвердил брат Уильям.
Причины произошедшего пока выясняются. Официальные данные о состоянии здоровья актера перед смертью не раскрываются.
Тирстен снимался не только в оригинальной картине, но и участвовал в двух продолжениях франшизы — «Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4». Помимо работы в хоррор-серии, он сыграл роль маньяка в фильме «Идеальный дом», за которую был отмечен наградами как лучший актер.
Читайте также: В США почти 200 тысяч мертвецов получают талоны на еду.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!