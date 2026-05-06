Эрадж Боев: нужно восстановить особую роль Нижнего Новгорода в российско-иранских отношениях

«Конгресс ираноязычных народов» планирует усилить работу, направленную на укрепление межнационального согласия в Нижегородской области. Об этом сообщил ИА «Время Н» председатель региональной общественной организации, кандидат исторических наук, директор Центра востоковедения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Нижегородской области Эрадж Боев.
По его словам, в настоящий момент на территории региона проживают разные ираноязычные народы: персы, таджики, курды, осетины и другие.
«Конгресс ираноязычных народов» не является диаспоральным объединением. Это, прежде всего, культурно-просветительская организация, которая выступает в качестве партнера региональных органов государственной власти и местного самоуправления, пояснил Эрадж Боев.
Ведущий научный партнер «Конгресса ираноязычных народов» в регионе — Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова. Вуз содействует продвижению культурно-просветительских проектов Центра востоковедения НГЛУ в сфере изучения персидского языка и иранистики. Так, при поддержке Центра в 2025 году был проведен международный студенческий научный круглый стол «Взаимосвязи мифологии, эпоса и фольклора народов России и ираноязычного мира», в котором приняли участие студенты университетов России и Ирана. Организация активно взаимодействует с иранскими студенческими объединениями, действующими в Нижнем Новгороде, оказывает им помощь в проведении культурных мероприятий и способствует вовлечению иранских студентов, обучающихся в ННГУ, НГЛУ, ПИМУ, ВШЭ и других вузах, в культурную жизнь региона.
На регулярной основе оказывается содействие в передаче в нижегородские библиотеки литературы, посвящённой Ирану и иранистике. По словам Эраджа Боева, организация активно сотрудничает в этом вопросе с Централизованной библиотечной системой Канавинского района. С 2018 года в музеях Нижнего Новгорода, Красных Баков, Заволжья, Дзержинска, Балахны, Уреня, Богородска, Шахуньи и других муниципалитетов регулярно проводятся этнографические выставки, посвященные культуре и искусству ираноязычного мира.
«В школах и колледжах, помимо традиционных лекций, посвященных культуре Ирана и других ираноязычных стран, мы регулярно проводим информационно-разъяснительную, профилактическую работу с учащимися, акцентируя внимание на недопустимость любых попыток разжигания межнациональной розни», — рассказал Эрадж Боев.
Он напомнил, что начало взаимодействия Нижегородского Поволжья с регионами Ирана относится к эпохе средневековья, когда возник торговый путь «из Варяг в Персы». В дальнейшем иранские предприниматели присутствовали на Васильсурской, Макарьевской и Нижегородской ярмарках, а нижегородцы совершали поездки в Иран для закупки товаров. В конце 1990-х — начале 2000-х годов ранее прерванные связи Нижегородской области с Ираном были восстановлены. Руководство региона заключило ряд соглашений о партнерстве с иранскими провинциями Керманом, Зенджаном и Хамаданом.
Как подчеркнул Боев, с момента своего возникновения «Конгресс ираноязычных народов» стремится восстановить особую роль Нижнего Новгорода в российско-иранских отношениях.
Так, при активной поддержке «Конгресса ираноязычных народов» в августе 2025 года были установлены партнерские отношения между Нижним Новгородом и Керманом — административным центром одноименной провинции Ирана. Была оказана поддержка администрации Городецкого округа по налаживанию взаимодействия с мэрией иранского города Казвина, с которым Городец в 2025 году заключил соглашение о побратимских отношениях.
Отдельная тема — события на Ближнем Востоке.
«После начала неспровоцированной агрессии против Ирана нами было направлено официальное письмо Чрезвычайному и Полномочному Послу Ирана в России господину Казему Джалали, в котором мы выразили поддержку народу Ирана и его руководству. Также соответствующее видеообращение было направлено в мэрию города Кермана, партнера Нижнего Новгорода. Мы убеждены в том, что Исламская Республика Иран отстоит свою свободу и независимость, а российско-иранские отношения будут крепнуть и расширяться во всех сферах», — считает Эрадж Боев.
Он отметил, что в Год единства народов России планируется усилить работу по укреплению межнационального согласия в регионе.
«Прежде всего, это касается увеличения количества просветительских мероприятий по линии общества “Знание”, лектором которого я являюсь. Свою основную задачу как председатель организации я вижу в том, чтобы ознакомить нижегородскую аудиторию с историческим вкладом ираноязычных народов в развитие России. Причем, это касается как коренных российских народов иранского происхождения — осетин и татов, так и выходцев из Ирана, присутствующих на территории нашей страны как минимум с XVI-XVII веков, а также представителей других ираноязычных этносов», — пояснил собеседник агентства.
Важным событием является празднование 130-летия Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, на площадке которой присутствовал павильон торговли России с Персией. В высших учебных заведениях Нижегородской области будет продолжена работа фотовыставки «Иран: взгляд сквозь тысячелетия» (12+), посвященной историческим достопримечательностям регионов Ирана и организованной нами совместно с Центром востоковедения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, Фондом имени Ибн Сины и Университетом Шахида Бахонара в Кермане.
В рамках сотрудничества с Фондом Ибн Сины в нижегородских библиотеках будет организована серия презентаций изданий Фонда, посвященных иранистике.
«Мы будем рады пригласить всех нижегородцев, желающих познакомиться с культурным наследием иранской цивилизации и узнать о ее глубоких связях с российской культурой», — заключил Эрадж Боев.