Эрадж Боев: нужно восстановить особую роль Нижнего Новгорода в российско-иранских отношениях

«Прежде всего, это касается увеличения количества просветительских мероприятий по линии общества “Знание”, лектором которого я являюсь. Свою основную задачу как председатель организации я вижу в том, чтобы ознакомить нижегородскую аудиторию с историческим вкладом ираноязычных народов в развитие России. Причем, это касается как коренных российских народов иранского происхождения — осетин и татов, так и выходцев из Ирана, присутствующих на территории нашей страны как минимум с XVI-XVII веков, а также представителей других ираноязычных этносов», — пояснил собеседник агентства.