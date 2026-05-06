Умер Джонатан Тирстен, американский актёр из «Спящего лагеря»

Умер американский актер Джонатан Тирстен, сыгравший Рикки Томаса в фильме ужасов «Спящий лагерь». Артист ушел из жизни на 61-м году жизни. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на брата покойного.
«По словам брата актера Уильяма, Джонатан Тирстен скончался в своем доме в Нью-Джерси неделю назад», — говорится в сообщении.
По данным источника, причина смерти актера выясняется.
Фильмография Тирстена включала участие в двух продолживших франшизу частях «Спящего лагеря»: «Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4». Кроме того, Тирстен сыграл маньяка в фильме «Идеальный дом», получив за эту работу три премии в номинации «Лучшая мужская роль».
Ранее KP.RU сообщал о смерти звезды КВН Елены Рыбалко в возрасте 53-х лет. Женщина погибла, когда перебегала дорогу в Сочи.