Эксперт Аблец назвала два сценария развития карьеры для специалистов в эпоху ИИ

Выполнение алгоритмами всей умственной работы может привести к увольнению сотрудника, но грамотное встраивание нейросетей в рабочие процессы сделает работника более востребованным, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы».

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полное выполнение алгоритмами ИИ всей умственной работы за сотрудника может повлечь его увольнение, а встраивание ИИ в процессы делает такого работника востребованным на рынке труда. Таким мнением с ТАСС поделилась заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«Специалист, который добровольно перепоручил алгоритму всю мыслительную часть своей работы, неизбежно готовит себе замену и со временем будет вынужден уступить рабочее место либо алгоритму, либо более адаптивному коллеге», — считает Аблец.

По ее словам, в то же время способность органично встроить нейросеть в рабочий процесс делает позицию кандидата на рынке почти неуязвимой.