В Хабаровском крае за сутки потушили 48 пожаров и 7 палов травы

В селе Гродеково утонул 68-летний рыбак, выпав из лодки.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 48 техногенных пожаров. Пять из них случились в жилом секторе. Также зафиксировано 7 загораний сухой растительности. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Хабаровске на улице Узловой огонь повредил утеплитель стены и станок в производственном помещении. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пожарные справились за 30 минут. На переулке Фестивальном пламя охватило второй этаж и кровлю частного двухэтажного железобетонного дома. На борьбу с огнём ушло два с половиной часа. В обоих случаях люди не пострадали.

На водоёмах произошло одно происшествие. В селе Гродеково района имени Лазо на озере 68-летний мужчина, по предварительным данным, во время рыбалки выпал за борт резиновой лодки и утонул. Его тело нашли местные жители. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасательные подразделения привлекались дважды, для проведения аварийно-спасательных работ — один раз.

Сегодня, 6 мая, в Хабаровске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду, температура воздуха +17…+19 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

