В Хабаровском крае за сутки потушили 48 пожаров и 7 палов травы

В Хабаровске на улице Узловой огонь повредил утеплитель стены и станок в производственном помещении. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пожарные справились за 30 минут. На переулке Фестивальном пламя охватило второй этаж и кровлю частного двухэтажного железобетонного дома. На борьбу с огнём ушло два с половиной часа. В обоих случаях люди не пострадали.