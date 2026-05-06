Красноярцам объяснили, почему не стоит верить «правилу пяти секунд» для упавшей еды

Если упавший продукт нельзя помыть или обработать, от него лучше отказаться.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили красноярцам, что еда, упавшая на пол, не становится безопасной, даже если ее сразу подняли.

Так называемое «правило пяти секунд» не защищает продукт от загрязнения. Бактерии и частицы грязи могут попасть на еду почти сразу после контакта с поверхностью. Риск зависит от того, куда именно упал продукт. На гладком полу контакт с поверхностью плотнее, чем на ковре, однако загрязнение происходит в любом случае. Значение имеет и сама еда.

Сухое печенье или крекер загрязняются меньше, чем бургер, пицца или продукты с соусом. Влажная пища быстрее собирает с поверхности микробы и грязь. Если на пол упало яблоко, его можно есть только после тщательного мытья. Также важно учитывать чистоту пола. Если по нему ходили в уличной обуви или недавно проходило домашнее животное, риск попадания болезнетворных бактерий становится выше.

Специалисты отмечают, что миф о пользе меньшей чистоты для иммунитета не подтвержден научными исследованиями. Соблюдение правил гигиены дома и на кухне, наоборот, снижает риск инфекций, в том числе пищевых. Если упавший продукт нельзя помыть или обработать, от него лучше отказаться.