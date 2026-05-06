Красноярцам объяснили, почему не стоит верить «правилу пяти секунд» для упавшей еды

Так называемое «правило пяти секунд» не защищает продукт от загрязнения. Бактерии и частицы грязи могут попасть на еду почти сразу после контакта с поверхностью. Риск зависит от того, куда именно упал продукт. На гладком полу контакт с поверхностью плотнее, чем на ковре, однако загрязнение происходит в любом случае. Значение имеет и сама еда.