В Хабаровске продажа корюшки обернулась уголовным делом

В Хабаровске 43-летняя горожанка стала жертвой интернет-мошенника, — сообщает hab.aif.ru.
Женщина, работающая бухгалтером, разместила в мессенджере объявление о покупке 25 килограммов корюшки. Через некоторое время ей написал неизвестный, предложив нужный объём рыбы с условием полной предоплаты.
Поверив продавцу, хабаровчанка перевела на указанные реквизиты 8 750 рублей. После получения денег собеседник перестал выходить на связь. Ни рыбы, ни возврата средств женщина так и не дождалась.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель посёлка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, ранее не судимый. По его словам, он увидел объявление и решил заработать: написал потерпевшей с телефона знакомой и попросил перевести деньги на её банковскую карту.
В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли шесть мобильных телефонов, жёсткие диски и банковские карты. Как пояснил задержанный, полученные деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, — прокомментировал начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.