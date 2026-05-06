Дальневосточники открыли дачный сезон

Однако на дачи россияне выезжали не только отдохнуть. Объемы трафика на форумы для садоводов в первом квартале увеличились на 18% относительно того же периода 2025 года. Параллельно подскочили и продажи товаров для дачи и огорода: если в апреле спрос увеличился на 65%, то в мае — уже на 101%. Наибольшая активность покупок пришлась также на 2 и 3 мая. Чаще всего приобретались растения, семена и удобрения к ним. При этом весной 2026-го спрос на бассейны вырос более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны — в 4 раза, на дачную мебель — в 3 раза.