Вучич объяснил, почему Сербия не вводит санкции против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что, приняв решение о присоединении страны к антироссийским санкциям, он «предал бы душу народа». Об этом он сказал во вторник, 5 мая, в эфире телеканала Informer.

По словам Вучича, если бы Сербия ввела санкции против России, его провозгласили бы величайшим демократическим лидером в мире, и этот шаг не вызвал бы протестов среди жителей страны. Однако он отказался от такого решения.

— Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа, — сказал Вучич в интервью.

Он признал, что Сербия из-за этого упустила много возможностей и потеряла много денег, но отказался от санкций, чтобы бороться за душу сербского народа.

До этого министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заявил, что страна не намерена вводить санкции против России.

30 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Вучичем. Главы стран обсуждали конфликт на Украине и масштабную эскалацию на Ближнем Востоке.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
