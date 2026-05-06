В РФ создали программу для быстрой разработки материалов для энергетики

«Большинство [аналогичных] программ сделано так, что их использование подразумевает ручной режим обработки данных, а наша программа, наоборот, автоматизирована. С ее помощью я могу получить 30−40−50 спектров за день и за 15−20 минут их все проанализировать, а не тратить 15−20 минут на обработку каждого спектра», — подчеркнул Польских. По его оценке, ряд операций новая программа выполняет в десятки раз быстрее, чем многие представленные на рынке решения. Работа над программой заняла около трех лет. Сейчас это один исполняемый файл, который можно установить и сразу применять в расчетах.