В РФ создали программу для быстрой разработки материалов для энергетики

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского госуниверситета (НГУ) создали программу, которая облегчает выбор углеродных наноматериалов для суперконденсаторов, электролизеров и других электрохимических систем. Она в десятки раз быстрее представленных на рынке аналогов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сотрудники Центра НТИ по новым функциональным материалам (ЦНФМ) НГУ разработали и зарегистрировали в Роспатенте программу для обработки спектров электрохимического импеданса углеродных наноматериалов. Новый софт позволяет существенно ускорить анализ данных и помогает исследователям быстрее выбирать перспективные материалы для будущих промышленных применений.
«Программа помогает анализировать данные, получаемые при тестировании различных электрохимически активных материалов, в частности, углеродных материалов», — объяснил разработчик Данил Польских. По его словам, софт позволяет оценивать не только сопротивление вещества току, но и то, что происходит на границе раздела фаз между электродом и электролитом: «Это дает возможность разделить собственные свойства материала и параметры процесса, и по отдельности оценить вклад разных явлений в общую картину».
Углеродные наноматериалы, и в особенности многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) в НГУ поставляет Институт катализа СО РАН в рамках совместного гранта. Получаемые материалы используются в Li-ion аккумуляторах, суперконденсаторах, сенсорах, электролизерах, а также в составе специальных паст и покрытий. Они помогают создавать более легкие и прочные компоненты, улучшать проводимость и долговечность устройств, а также экономить энергию в самых разных отраслях промышленности — от энергетики до электроники. Поэтому точное понимание их электрохимических свойств напрямую влияет на скорость разработки новых технологий.
«Большинство [аналогичных] программ сделано так, что их использование подразумевает ручной режим обработки данных, а наша программа, наоборот, автоматизирована. С ее помощью я могу получить 30−40−50 спектров за день и за 15−20 минут их все проанализировать, а не тратить 15−20 минут на обработку каждого спектра», — подчеркнул Польских. По его оценке, ряд операций новая программа выполняет в десятки раз быстрее, чем многие представленные на рынке решения. Работа над программой заняла около трех лет. Сейчас это один исполняемый файл, который можно установить и сразу применять в расчетах.