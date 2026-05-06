Врач рассказала о важности своевременного лечения от бешенства

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая — РИА Новости.
Люди, которых укусили больные бешенством животные, чаще всего умирают по следующим причинам:
Позднее обращение за вакцинацией.
Прерывание курса лечения.
Полный отказ от прививок.
Об этом сообщила РИА Новости Любовь Семейкина, заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае.
По её словам, даже несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшение качества вакцины, причинами заболевания и смерти остаются:
Позднее начало лечения, особенно при укусах на лице или пальцах рук.
Незнание или нежелание пройти профилактическое лечение вакциной.
Также развитию заболевания могут способствовать:
Прерванное профилактическое лечение, например, при переезде в другой город или район.
Нарушение режима поведения в период антирабических прививок, например, употребление алкоголя.
Врач подчеркнула, что бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью.