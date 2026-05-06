Врач рассказала о важности своевременного лечения от бешенства

РИА Новости: заразившиеся бешенством умирают из-за позднего обращения к врачу.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая — РИА Новости.

Люди, которых укусили больные бешенством животные, чаще всего умирают по следующим причинам:

  1. Позднее обращение за вакцинацией.

  2. Прерывание курса лечения.

  3. Полный отказ от прививок.

Об этом сообщила РИА Новости Любовь Семейкина, заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае.

По её словам, даже несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшение качества вакцины, причинами заболевания и смерти остаются:

  • Позднее начало лечения, особенно при укусах на лице или пальцах рук.

  • Незнание или нежелание пройти профилактическое лечение вакциной.

Также развитию заболевания могут способствовать:

  • Прерванное профилактическое лечение, например, при переезде в другой город или район.

  • Нарушение режима поведения в период антирабических прививок, например, употребление алкоголя.

Врач подчеркнула, что бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью.