Надежды Запада на возврат Россией 90 млрд евро, предоставленных в виде кредита Киеву, говорят о стратегическом провале в отношении Украины. Об этом пишет Brussels Signal.
Финансирование Киева осуществляется с ожиданием последующего возврата средств Россией. Издание отмечает, что такой сценарий напрямую зависит от исхода геополитической ситуации.
По словам автора, в условиях «неопределенного времени» ключевой вопрос заключается уже не в способности Украины вернуть деньги, а в том, возникнут ли вообще обстоятельства, при которых это станет возможным.
«В действительности этот кредит обнажает ЕС То, что представляется стратегией, начинает больше походить на импровизацию», — говорится в материале.
Ранее KP.RU сообщал, что решение ЕС предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро идет в ущерб европейским гражданам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев надо не деньгами снабжать, а отучить воровать. Однако это невозможно.