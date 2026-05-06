Удар в стекло и нападение ворон: в реабилитационном центре Приморья спасают иглоногих сов

«В Центр “Тигр” поступили две иглоногие совы, нуждающиеся в помощи. Первая птица, как и многие ее предшественники, дезориентирована — влетела в стекло. У нее нет открытых ран и переломов: кости целы. Мы надеемся, что вскоре она восстановится и сможет вернуться в природу. Вторая сова пострадала от нападения ворон: ее изрядно потрепали, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать», — говорится в сообщении.