Удар в стекло и нападение ворон: в реабилитационном центре Приморья спасают иглоногих сов

Две иглоногие совы поступили в Центр «Тигр» в Приморье. Одна из птиц дезориентирована после столкновения со стеклом, а у другой следы атаки ворон, сообщила пресс-служба Центра.
«В Центр “Тигр” поступили две иглоногие совы, нуждающиеся в помощи. Первая птица, как и многие ее предшественники, дезориентирована — влетела в стекло. У нее нет открытых ран и переломов: кости целы. Мы надеемся, что вскоре она восстановится и сможет вернуться в природу. Вторая сова пострадала от нападения ворон: ее изрядно потрепали, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать», — говорится в сообщении.
Обеих птиц планируют выпустить, как только они окрепнут.
Специалисты отмечают, что иглоногие совы получили свое название за необычные когти: они очень острые, изогнутые и растут на пальцах, покрытых жесткой щетиной. Почти 90% их рациона составляют насекомые — жуки, бабочки, стрекозы. В дополнение эти птицы охотятся на мелких воробьёв, мышевидных грызунов и даже летучих мышей.
В России иглоногая сова встречается только в Приморье. У нас она перелетная: прилетает в начале мая, а улетает в сентябре.
