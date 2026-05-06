Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СГБ Грузии задержала чиновника по обвинению в шпионаже

В Грузии чиновника поймали на шпионаже, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала должностное лицо, обвиняемое в работе на разведывательные структуры страны. Об этом объявил первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе.

Как сообщил Маградзе, задержанное лицо — гражданин Грузии, он занимал руководящий пост в одном из госучреждений страны.

Злоупотребляя служебным положением, он на регулярной вел сбор и передачу секретной информации агенту иностранной спецслужбы, уточнил Маградзе. Для конспирации использовались зашифрованные каналы связи, а передача данных осуществлялась как при личных встречах, так и посредством гаджетов.

Заместитель главы СГБ уточнил, что именно попало в руки чужих спецслужб. Среди секретных материалов были аналитика по внутриполитической и экономической ситуации в Грузии, сведения о состоянии армии и других силовых ведомств, данные о национальных и религиозных меньшинствах.

В ходе расследования установлено, что незаконные действия чиновника имели корыстный мотив и совершались за деньги. Возбуждено уголовное дело.

Ранее польский солдат Войск территориальной обороны был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.