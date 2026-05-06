СГБ Грузии задержала чиновника по обвинению в шпионаже

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала должностное лицо, обвиняемое в работе на разведывательные структуры страны. Об этом объявил первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе.
Как сообщил Маградзе, задержанное лицо — гражданин Грузии, он занимал руководящий пост в одном из госучреждений страны.
Злоупотребляя служебным положением, он на регулярной вел сбор и передачу секретной информации агенту иностранной спецслужбы, уточнил Маградзе. Для конспирации использовались зашифрованные каналы связи, а передача данных осуществлялась как при личных встречах, так и посредством гаджетов.
Заместитель главы СГБ уточнил, что именно попало в руки чужих спецслужб. Среди секретных материалов были аналитика по внутриполитической и экономической ситуации в Грузии, сведения о состоянии армии и других силовых ведомств, данные о национальных и религиозных меньшинствах.
В ходе расследования установлено, что незаконные действия чиновника имели корыстный мотив и совершались за деньги. Возбуждено уголовное дело.
