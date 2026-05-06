В Пермском крае организованы точки доступа к бесплатному Wi-Fi

При введении ограничений жителям Прикамья будут доступны голосовая связь, проводной интернет с раздачей домашнего и служебного Wi-Fi и бесплатный Wi-Fi, который раздают более 1,4 тысяч точек доступа. Их расположение указано на карте портала «Управляем вместе» в подразделе «Открытые данные» и в чат-боте в Максе. Пока на карте обозначены точки Wi-Fi в МФЦ, от провайдеров «Ростелеком» и «Дом.ру». При появлении новых точек карта обновляется.