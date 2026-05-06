В Пермском крае организованы точки доступа к бесплатному Wi-Fi

Ограничение работы мобильного интернета для обеспечения безопасности будет временно и локально вводиться в Пермском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
При введении ограничений жителям Прикамья будут доступны голосовая связь, проводной интернет с раздачей домашнего и служебного Wi-Fi и бесплатный Wi-Fi, который раздают более 1,4 тысяч точек доступа. Их расположение указано на карте портала «Управляем вместе» в подразделе «Открытые данные» и в чат-боте в Максе. Пока на карте обозначены точки Wi-Fi в МФЦ, от провайдеров «Ростелеком» и «Дом.ру». При появлении новых точек карта обновляется.
Чтобы подключиться к публичной точке доступа, надо выбрать сеть из списка доступных, перейти на страницу авторизации и выбрать один из предложенных способов входа. В публичных сетях Wi-Fi рекомендуется не передавать персональные данные, оплачивать счета, вводить пароли.
Напомним, ранее в Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали, что решение о приостановке мобильной связи и интернета в регионах принимается на федеральном уровне. Операторы связи не несут ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением требований органов безопасности.