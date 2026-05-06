В Новосибирской области пенсии за май выплатят досрочно из-за праздников

В Новосибирской области изменили график выплаты пенсий за май. Из-за праздников 11 мая приходится на выходной день, поэтому тем, кто получает деньги через банки, пенсию перечислят досрочно — 8 мая. Второй поток выплат придет по расписанию, 21 мая. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.