Мэр Иркутска навестил 101-летнюю узницу концлагеря и поздравил с Днем Победы

Пелагея Ивановна родилась в 1924 году в Курской области. В 1942-м, когда ей было 17 лет, в деревню вошли немцы. Девушку забрали в одном платье и погнали пешком за 18 км без еды и воды. Четверо суток везли в вагоне для скота до Бреста, затем отправили на фабрику в Германию. Узники жили в бараках по сто человек, спали на дощатых нарах, питались один раз в день куском хлеба и баландой из брюквы. Освобождение пришло как раз 9 мая 1945 года. Охрана исчезла, и на дороге узники увидели советские танки со звездами.