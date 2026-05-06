В Хабаровске Toyota сбила 22-летнего велосипедиста на светофоре

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке поздним вечером, пострадавший — 22-летний мужчина.

В Хабаровске поздним вечером 5 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

По данным ведомства, в 23:30 водитель автомобиля Toyota Corolla Axio двигалась по улице Индустриальной со стороны улицы Краснореченской. При выполнении левого поворота на улицу Павла Морозова, в районе дома № 79/4, она допустила наезд на велосипедиста.

Отмечается, что мужчина 2003 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.

За рулём находилась женщина 1996 года рождения. По информации Госавтоинспекции, водитель имеет стаж с 2022 года, управляла автомобилем трезвой, транспортное средство застраховано по ОСАГО.