Премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме «Ереванский диалог» во вторник, 5 мая заявил, что описание географического положения республики изменилось. По его словам, страна теперь находится на перекрестке Запада и Востока. Запись опубликована на YouTube-канале форума.
Он отметил, что через Армению проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком. Пашинян поздравил сограждан со сменой географического положения и выразил уверенность, что это поможет стране перейти от неблагоприятного положения к благоприятному.
— Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие в том смысле, что теперь краткое описание географического положения Республики Армения заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через Республику Армения проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком, — заявил Пашинян.
Армения больше не нуждается в поддержке России. С таким заявлением во вторник, 5 мая, выступил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме «Ереванский диалог».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 4 мая, назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, «безмозглыми русофобами».