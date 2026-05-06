Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян: Армения сменила положение и находится на перекрестке Запада и Востока

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме «Ереванский диалог» во вторник, 5 мая заявил, что описание географического положения республики изменилось. По его словам, страна теперь находится на перекрестке Запада и Востока. Запись опубликована на YouTube-канале форума.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме «Ереванский диалог» во вторник, 5 мая заявил, что описание географического положения республики изменилось. По его словам, страна теперь находится на перекрестке Запада и Востока. Запись опубликована на YouTube-канале форума.

Он отметил, что через Армению проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком. Пашинян поздравил сограждан со сменой географического положения и выразил уверенность, что это поможет стране перейти от неблагоприятного положения к благоприятному.

— Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие в том смысле, что теперь краткое описание географического положения Республики Армения заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через Республику Армения проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком, — заявил Пашинян.

Армения больше не нуждается в поддержке России. С таким заявлением во вторник, 5 мая, выступил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме «Ереванский диалог».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 4 мая, назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, «безмозглыми русофобами».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше