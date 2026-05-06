Вице-спикер Лейчу: парламент Гагаузии отменил назначенные на 21 июня выборы

Власти Гагаузской автономии Молдавии приняли решение отменить выборы в Народное собрание, запланированные на 21 июня. Об этом сообщил вице-председатель парламента Георгий Лейчу.
«21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены», — сказал политик в интервью ТАСС.
По словам Лейчу, подготовить выборы в оставшееся время невозможно даже при условии снятия ограничений со стороны Кишинева. Он уточнил, что новую дату проведения голосования определят после переговоров со столицей.
Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы. Основанием для решения суда стало обвинение в якобы незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года.
Также Гуцул заявила, что считает уголовное дело сфабрикованным и расценивает вынесенный приговор как политическую расправу. Она подчеркнула, что не признает себя виновной.