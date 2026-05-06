Махачев назвал Рахмонова одним из претендентов на чемпионский пояс UFC

Россиянин в интервью Red Corner MMA прокомментировал недавнюю победу Пратеса над экс-чемпионом Маддаленой
Ислам высоко оценил навыки бразильского бойца и заявил, что сейчас в дивизионе есть пять человек, которые претендуют на чемпионский пояс и бой с ним.
«UFC мне ещё не сообщил, но много слухов, что я дерусь с Иэном Гэрри. Но я ещё не общался с официальными лицами насчёт этого боя, и говорить, что Пратес должен быть претендентом… Не знаю. Сейчас так получается, что есть три или четыре претендента: там Камару Усман недалеко, Иэн Гэрри, Пратес, Моралес — это получается уже четверо, там и Шавкат ещё пятый. Они должны все ждать титульного боя. С кем-то я должен подраться», — заявил Махачев.
По словам Ислама, скоро лига объявит его соперника. «Ещё две пары должны определиться между собой, кто реальный претендент», — пояснил боец.
Напомним, накануне стало известно, что UFC значительно изменил рейтинг в дивизионе Шавката Рахмонова после триумфа Карлоса Пратеса на турнире в Перте.
На днях главный тренер DAR Team и наставник Шавката Рахмонова Эдуард Базров прокомментировал состояние здоровья своего подопечного и рассказал о травме «Номада». Он отметил, что казахстанца травма мучает уже 10 лет — в 2016 году Шавкат уже делал операцию на ногу. Стоит также отметить, что экс-супруга Рахмонова ранее тоже говорила, что Шавката мучает старая травма. Она опровергла слова Иэна Гэрри о том, что «Номад» получил травму в бою с ним.