Guardian: Новый Орлеан рискует повторить судьбу Атлантиды

Новый Орлеан находится под угрозой затопления вследствие усугубляющегося климатического кризиса и рискует повторить судьбу Атлантиды, сообщает The Guardian.
Южной Луизиане угрожает повышение уровня моря в пределах от 3 до 7 метров, что приведет к утрате до 75% оставшихся прибрежных водно-болотных угодий. Береговая линия может сместиться на расстояние до 100 километров, что поставит под угрозу изоляцию Нового Орлеана и Батон-Руж от внешнего мира.
Исследователи предупреждают, что этот сценарий делает регион наиболее уязвимой прибрежной зоной в мире.
Они также настоятельно рекомендуют эвакуировать население Нового Орлеана, численность которого составляет около 360 тысяч человек, поскольку существует вероятность того, что город окажется под водой к концу текущего столетия.
Ранее археолог Майкл Доннеллан выступил с заявлением, что якобы нашел мифическую Атлантиду в районе побережья Кадиса на юго-западе Испании.