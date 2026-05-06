В Новосибирске могут изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

По новым правилам, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода. Если ученик не успеет сдать вождение в шестимесячный срок, ему придётся заново подтверждать знание ПДД — повторный теоретический экзамен назначат в течение 30 дней после истечения этого периода.