В Новосибирске могут изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России утвердило поправки в регламент проведения экзаменов на водительские права. Ключевые изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года и существенно сократят сроки для кандидатов.
По новым правилам, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода. Если ученик не успеет сдать вождение в шестимесячный срок, ему придётся заново подтверждать знание ПДД — повторный теоретический экзамен назначат в течение 30 дней после истечения этого периода.
При этом за кандидатами сохраняется право перенести экзамен на более позднюю дату — для этого нужно подать заявление в подразделение Госавтоинспекции.
Эксперты отмечают: изменения призваны дисциплинировать будущих водителей и не давать знаниям «выветриться» между этапами экзамена.