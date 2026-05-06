Избранный Берлином курс на конфронтацию в отношении РФ бьет прежде всего по самой Германии. Подобное мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев для РИА Новости.
«Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой Германии», — сказал Нечаев.
Как подчеркнул российский посол, перспективы выхода немецкой экономики из затянувшейся рецессии остаются крайне туманными. Политика изоляции России обернулась для Германии утратой платежеспособного рынка РФ и лишением надежной сырьевой базы. Именно эти составляющие годами обеспечивали основу немецкой конкурентоспособности и экономического процветания.
Как указал дипломат, сокращение объемов промышленного производства в ФРГ наблюдается уже в течение пяти лет подряд.
Тем временем немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал, что Германия станет кардинально другой к 2035 году.