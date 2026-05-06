В Красноярском крае назначили двух новых прокуроров

жилье и социальная сфера: контроль переселения из аварийного жилья, законности формирования очередей на жильё по соцнайму; льготное лекарственное обеспечение детей и семьи, защита жилищных прав сирот. безопасность и экология: надзор за дорогами, контроль за работой котельных и надежностью энергоснабжения, усиление мониторинга загрязнения воздуха и водных объектов. бюджет и труд: борьба с задолженностью по зарплате, контроль над закупками и за исполнением нацпроектов, мониторинг бюджета и налоговой задолженности. правонарушения и коррупция: анализ роста краж и грабежей, усиление контроля за следствием, борьба с незаконной миграцией и коррупцией в сфере недропользования, лесопользования, муниципальной собственности.