В Красноярском крае назначили двух новых прокуроров

Прокурором Советского района Красноярска стал Илья Полищук, а Канским межрайонным прокурором — Сергей Сидоров. Накануне их официально представил глава прокуратуры края Роман Тютюник.
Илья Полищук окончил юридический институт СФУ, работает в прокуратуре региона с 2013 года: был помощником и прокурором в Кировском районе Красноярска, затем занимал должности в краевой прокуратуре, а с 2024 года являлся прокурором Свердловского района.
Сергею Сидоров юрист по образованию, с 2012 года работает в органах прокуратуры: был помощником и заместителем прокуроров в Хакасии и в Красноярском крае, с апреля 2024 года возглавлял прокуратуру Ирбейского района.
Прокурору Советского района поручено уделить особое внимание ряду ключевых направлений:
труд и зарплата: надзор за работодателями, которые платят ниже МРОТ или используют серые схемы оплаты труда; мониторинг судебных споров о взыскании зарплаты; контроль дебиторской и налоговой задолженности. жилье и городская инфраструктура: контроль за содержанием муниципального жилья и сокращением очередей на жильё, а также за завершением строительства парковки для резидентов ОЭЗ «Красноярская технологическая долина». преступность и безопасность: углубленный анализ роста тяжких преступлений (изнасилований, разбоев, грабежей), усиление борьбы с дистанционными хищениями, майнингом криптовалюты, наркопритонами. миграция и коррупция: постоянные проверки отделов полиции по миграции, выявление фиктивной регистрации, поддельных документов и схем с незаконными сертификатами, усиление использования института утраты доверия к должностным лицам.
Для Канска и межрайонной территории прокурор края обозначил следующие приоритеты:
жилье и социальная сфера: контроль переселения из аварийного жилья, законности формирования очередей на жильё по соцнайму; льготное лекарственное обеспечение детей и семьи, защита жилищных прав сирот. безопасность и экология: надзор за дорогами, контроль за работой котельных и надежностью энергоснабжения, усиление мониторинга загрязнения воздуха и водных объектов. бюджет и труд: борьба с задолженностью по зарплате, контроль над закупками и за исполнением нацпроектов, мониторинг бюджета и налоговой задолженности. правонарушения и коррупция: анализ роста краж и грабежей, усиление контроля за следствием, борьба с незаконной миграцией и коррупцией в сфере недропользования, лесопользования, муниципальной собственности.
