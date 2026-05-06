В Хабаровске женщину будут судить за кражу денег у матери погибшего в СВО

По версии следствия, обвиняемая похитила 880 тысяч рублей.

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в краже крупной суммы, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, в начале апреля женщина обратилась к своей подруге с просьбой занять деньги. Она знала, что у той есть сбережения, полученные годом ранее после гибели сына в ходе специальной военной операции. Однако в займе ей отказали.

Спустя некоторое время обвиняемая пришла в гости к подруге и, воспользовавшись моментом, нашла в шкафу денежные средства. По данным следствия, она похитила 880 тысяч рублей.

Позже в ходе обыска в квартире женщины сотрудники правоохранительных органов обнаружили часть похищенных средств — 610 тысяч рублей. Эти деньги были возвращены потерпевшей.

В прокуратуре отметили, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела в суде. Женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.